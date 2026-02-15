[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](メグスタ)

※14:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 20 イ・ギサン

DF 35 左合修土

DF 40 高嶋修也

MF 5 國分将

MF 15 岩本和希

MF 16 有田朱里

MF 24 上野輝人

MF 66 禹相皓

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 32 松原快晟

DF 44 林田魁斗

MF 6 宮崎慎

MF 8 森勇人

MF 13 前川大河

MF 17 牧山晃政

FW 11 佐野竜眞

FW 77 村上悠緋

FW 86 淺田彗潤

監督

大嶽直人

[カターレ富山]

先発

GK 99 原田岳

DF 13 深澤壯太

DF 25 安光将作

DF 56 岡本將成

MF 9 吉平翼

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 32 溝口駿

FW 39 古川真人

控え

GK 1 平尾駿輝

DF 3 香川勇気

DF 19 實藤友紀

MF 7 亀田歩夢

MF 17 湯之前匡央

MF 33 高橋馨希

MF 48 植田啓太

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮