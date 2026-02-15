讃岐vs富山 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](メグスタ)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 35 左合修土
DF 40 高嶋修也
MF 5 國分将
MF 15 岩本和希
MF 16 有田朱里
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 13 深澤壯太
DF 25 安光将作
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 19 實藤友紀
MF 7 亀田歩夢
MF 17 湯之前匡央
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 35 左合修土
DF 40 高嶋修也
MF 5 國分将
MF 15 岩本和希
MF 16 有田朱里
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 17 牧山晃政
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
FW 86 淺田彗潤
監督
大嶽直人
[カターレ富山]
先発
GK 99 原田岳
DF 13 深澤壯太
DF 25 安光将作
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 19 實藤友紀
MF 7 亀田歩夢
MF 17 湯之前匡央
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮