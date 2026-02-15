いわき戦ではベンチ外となったJ3福島ユナイテッドFCは2月15日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第2節でいわきFCと対戦する。開幕節のヴァンフォーレ甲府戦にスタメン出場したカズことFW三浦知良は福島ダービーでベンチ外となった。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）