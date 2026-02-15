【モデルプレス＝2026/02/15】Kis-My-Ft2が、2月14日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演。6人体制になった際のメンバー間の会話や心境を明かした。【写真】キスマイ“14周年ライブ”にサプライズ登場した人気芸能人◆キスマイ、6人体制について語るデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がトークゲストとして「with MUSIC」に初登場。5年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る中で、2023年に