Kis-My-Ft2、メンバー卒業で解散について話し合った過去「全員の気持ちが揃っていないとこの先が難しい」当時の本音明かす
【モデルプレス＝2026/02/15】Kis-My-Ft2が、2月14日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演。6人体制になった際のメンバー間の会話や心境を明かした。
【写真】キスマイ“14周年ライブ”にサプライズ登場した人気芸能人
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がトークゲストとして「with MUSIC」に初登場。5年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る中で、2023年には6人体制で初の全国ツアーを開催したことについても語った。
当時の心境について「がむしゃらだったな」と振り返った宮田俊哉。松下から「どうピンチを乗り越えた？1番大きな支えになったことは？」と尋ねられると、藤ヶ谷太輔は「話す時間をすごく増やした。1人抜けるってなって『解散だね』も誰もいわないし、『このまま6人でいこうねとも』とも誰も言わなくて。その感じがあったので1人ひとり確認した」と当時のグループの様子を振り返った。
また、藤ヶ谷は「閉じるのかやるのか。全員の気持ちが揃っていないとこの先が難しいから、今は不安だという思いがあるなら言ってもらってもいいし『俺はやるよ』と一意見として話しました」とグループ解散についての話題も出たという。この言葉を受け、千賀健永は「長く一緒にいると言わなくてもいいやみたいな。争いを避けてしまうけど言っても良いんだと言うことをガヤさん（藤ヶ谷）にその時教えてもらって、そこから意見を言うようになりました」と感謝していた。
Kis-My-Ft2は、メンバーの北山宏光は2023年8月31日をもってグループを卒業している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
キスマイ、6人体制について語る
キスマイ、解散について話し合った過去
