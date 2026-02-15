俳優の階晴紀（しなはるき）さん（26）が2月14日、インスタグラムのストーリーズを更新。中道改革連合の代表選に立候補した階猛氏（59）の息子として注目を集め、多くのメディアに取り上げられたことについて、心境を明かしました。【写真】「超絶イケメン」話題の俳優26歳（顔のアップ）「私にできることは1つだけで」謙虚に語る晴紀さんは「各種メディアに取り上げていただき、本当にありがとうございます。想像以上の反響