ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 2 - 1 [ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第6日がアメリカ ダラスで行われ、男子ダブルス準決勝で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス