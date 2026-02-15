【テニス速報】 ダラス・オープン 第6日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア
ダラス・オープン
大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日
開催地：アメリカ ダラス
コート：ハード（室内）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 2 - 1 [ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア]
ダラス・オープン第6日がアメリカ ダラスで行われ、男子ダブルス準決勝で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスと第3シードのファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアが対戦した。
第1セットはファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアが6-4で先取。第2セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-1で奪い返すと、第3セットもマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが10-7で制し、マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-15 04:42:09 更新