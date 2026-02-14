こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 613」。ちょうこくしつ座の方向、約6700万光年先にあります。明るい中心部から真っすぐ伸びた棒状構造と、その先につながる青い渦巻腕（渦状腕）が見事に捉えられています。ESA（ヨーロッパ宇宙機関）のESA/Hubbleは、このNGC 613を「棒渦巻銀河の美しき一例」として紹介しています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した棒渦巻銀河「NGC 613」（Credit: ESA/Hubble &