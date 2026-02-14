「各チームは開幕に迎えて開発の真っ最中です。テストで開幕戦ではまったく違うマシンが出てくると思いますので、楽しみです」と語る光一連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE441月下旬にスペインのバルセロナで1回目のプレシーズンテストが開催され、各チームがニューマシンでの走行を行なった。2026年シーズンはレギュレーション変更によって車体とパワーユニット（PU）が大きく変わるため、自社で車体とPUを開発するワーク