2月13日（現地時間12日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズは本拠地クリプトドットコム・アリーナでダラス・マーベリックスと対戦した。ルカ・ドンチッチやディアンドレ・エイトンが欠場の中124－104で勝利を収め、連敗を2で止めた。 この試合でレブロン・ジェームズは28得点12アシスト10リバウンドをマークし、今シーズン初のトリプルダブルを達成。41歳44日でのトリ