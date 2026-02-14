もうすぐバレンタイン。「手作りしたいけど、難しいのはちょっと…」と悩んでいませんか？今年はアイデア勝負で、簡単なのに「お店みたい！」と褒められる褒められチョコ作りに挑戦しましょう！お子様と一緒に作れるものから、大量生産にぴったりなレシピまで。今回は、失敗知らずで可愛く作れる「バレンタインチョコ」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】チョコペン不要！レースポップチョコ堂々の第