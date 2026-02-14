もうすぐバレンタイン。「手作りしたいけど、難しいのはちょっと…」と悩んでいませんか？今年はアイデア勝負で、簡単なのに「お店みたい！」と褒められる褒められチョコ作りに挑戦しましょう！お子様と一緒に作れるものから、大量生産にぴったりなレシピまで。今回は、失敗知らずで可愛く作れる「バレンタインチョコ」の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】チョコペン不要！レースポップチョコ堂々の第1位は、驚きのアイデアで可愛く作れるポップチョコです！なんと小袋タイプのチョコを袋のまま湯煎して、端を切って絞り出すだけ。







【材料】（5~6個分）



チョコレート(ファミリーパックの小分けタイプ) 10個

ポップコーン ひとつかみ

ゼリービーンズ 適量

お好みの飾り(カラーシュガーなど) 適量



【下準備】



1、オーブンペーパーを広げた上に細めのストローを置いておく。



【作り方】



1、ファミリーパックの小分けになったチョコレートを個包装の袋のまま50℃くらいのお湯に浸けて溶かす。



チョコペンがなくても簡単につくれる簡易チョコペンです。







2、(1)のチョコレートの袋の角を少し切り落とし、ストローの上にレース状になるようチョコレートを絞る。



太さなどは好きなように調整してください。細いほど繊細なレースを描けます。







3、チョコレートが固まらないうちにポップコーンやゼリービーンズ、カラーシュガーをトッピングする。







4、冷蔵庫に入れ、チョコレートを完全に冷やし固める。







5、【ラッピング】(4)を透明フィルムの袋に入れ、カラフルな麻ひもで閉じる。シールなどをあしらう。



透明フィルムの袋や麻ひも、シールは100円ショップでも手にはいります。







【このレシピのポイント・コツ】



小分けになったファミリータイプのチョコレートを溶かして、チョコペンとして使います。太さも好みによって変えられるのが便利。



【No.2】市販品が大変身！ドーナツみたいなサクサクラスク







【材料】（4個分）



バウムクーヘン(市販品:ドーナツ型のもの) 2個

板チョコレート 1枚

マシュマロ 適量

アラザン 適量



【下準備】



1、オーブンを150℃に予熱しておく。



【作り方】



1、バウムクーヘンを厚さ半分(1cmくらいの厚さ)に切り、オーブンペーパーを敷いた天板に並べる。







2、予熱しておいたオーブンで10分焼き、裏返してさらに10分焼く。







3、焼き終わったら取り出し、冷ます。



焼き立ては柔らかいですが、冷めるとカリカリになります。







4、板チョコレートを細かく割って耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで40秒加熱し、混ぜる。



なめらかになるまで混ぜましょう。







5、冷めたラスクに溶かしたチョコレートを塗り、マシュマロやアラザンをトッピングして完成。



マシュマロにチョコペンで顔を描いてもかわいいです。







6、【ラッピング】透明フィルム袋の中に(5)を入れ、レースペーパーで蓋をして、木製のピンチで止めます。メッセージを添えても◎



ラッピングの材料は100円ショップで手に入ります。シールなどでさらに飾ってもかわいいです。







【このレシピのポイント・コツ】



バウムクーヘンの形を利用してドーナツのようなラスクを作りましょう。カリカリのバウムクーヘンのラスクに、マシュマロなどを飾り付けます。



バウムクーヘンは直径13cm厚さ2cmのものを使用していますが、手に入るものでOKです。



電子レンジは600Wを使用しています。



【No.3】材料3つで本格派！サクッと美味しいハートのチョコパイ







【材料】（20個分）



冷凍パイシート(正方形) 1枚

板チョコレート(ミルク) 1枚(50g)

グラニュー糖 大さじ 2

ココアパウダー 大さじ 1/2



【下準備】



1、冷凍パイシートは常温におき、少し柔らかくしておく。板チョコレートは手でザックリ折りってボウルに入れる。グラニュー糖とココアパウダーは合わせておく。







【作り方】



1、パイシートの上に合わせたグラニュー糖を大さじ1を全体に振り、グラニュー糖をくっつけるように手で少し馴染ませる。







2、両端からくるくると中心に向かって巻き、ハート型にする。表面にも残りのグラニュー糖をまぶすようにつける。ラップに包み、冷凍庫で15分位冷やす。







3、オーブンを200℃に予熱し始める。(2)を幅7〜8mmに切り、オーブンシートを敷いた天板に間隔をあけて並べる。先を少しとがらせて上の部分を広げ、ハートの形に整える。







4、200℃に予熱しておいたオーブンで10分焼き、一度裏表をひっくり返してさらに7〜10分焼く。カリッと焼けたらケーキクーラにのせて冷ます。







5、板チョコレートを湯煎で溶かし(4)の部分的につけ、涼しい所でかたまるまで置いておく。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。



チョコペンを買わなくても、繊細なレース模様が簡単に描けちゃいます。お好みのトッピングでデコレーションすれば、世界に一つだけの映えチョコの完成。友チョコとして配れば、センスの良さをアピールできること間違いなしですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】バレンタインチョコの人気レシピ市販のバウムクーヘンをオーブンで焼くだけで、驚きのカリカリ＆サクサク食感のラスクに変身！ドーナツのような可愛い見た目で、チョコレートやマシュマロで飾ればとっても賑やか。一度にたくさん作れるので、学校や職場でのばらまきチョコにもぴったりですよ。「冷凍パイシート」「板チョコ」「グラニュー糖」の3つがあれば作れる、最強の時短レシピです。パイシートでチョコを包んで焼くだけなのに、バターの香りとチョコの甘さが溶け合ってリッチな味わいに。キュートなハート型は、本命へのプレゼントにも、自分へのご褒美おやつにもおすすめですよ。■シーン別に楽しむバレンタインレシピ今年のバレンタインは、渡す相手に合わせてレシピを選んでみてはいかがでしょうか？1位のポップチョコは仲良しのお友達へ、2位のラスクは職場の仲間へ、3位のチョコパイは家族やパートナーへ。どれもラッピング映えするものばかりなので、可愛く包んで日頃の感謝を伝えてみてくださいね。(E・レシピ編集部)