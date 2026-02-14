25年6月に解散したTOKIOの元メンバー松岡昌宏（49）が13日、95年11月に放送を開始し、出演してきた日本テレビ系バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜午後7時）を、自ら降板したと発表した。代表を務めるMMsun公式サイトに文書を掲載し「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と報告し