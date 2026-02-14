ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は１点差の４位でメダルに届かず。ショックを隠せず試合後は泣き崩れ、約２０分動けなかった。仲間やコーチに支えられ、報道陣に「ありがとうございました」と一言だけ残して会場を後にした。自信はあった。決勝の１回目、スイッチバックサイドダブルコーク１４４０な