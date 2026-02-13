【J1百年構想リーグ WEST第2節】(ノエスタ)神戸 2-0(前半2-0)長崎<得点者>[神]酒井高徳(25分)、佐々木大樹(42分)<警告>[神]井手口陽介(53分)[長]山口蛍(13分)、進藤亮佑(51分)、江川湧清(55分)主審:木村博之├酒井高徳が”連発”スーパーボレー弾!神戸が今季初の勝ち点3、長崎は8年ぶりJ1で連敗スタート├今度はスーパーボレー弾! スキッベ神戸で凄み増すDF酒井高徳「今季はより前に」結実させた2戦連発&アシスト