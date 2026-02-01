¿À¸ÍvsÄ¹ºê »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè2Àá¡Û(¥Î¥¨¥¹¥¿)
¿À¸Í 2-0(Á°È¾2-0)Ä¹ºê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¿À]¼ò°æ¹âÆÁ(25Ê¬)¡¢º´¡¹ÌÚÂç¼ù(42Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¿À]°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(53Ê¬)
[Ä¹]»³¸ý·Ö(13Ê¬)¡¢¿ÊÆ£Î¼Í¤(51Ê¬)¡¢¹¾ÀîÍ¯À¶(55Ê¬)
¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·
¨§¼ò°æ¹âÆÁ¤¬¡ÉÏ¢È¯¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼ÃÆ!¿À¸Í¤¬º£µ¨½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¡¢Ä¹ºê¤Ï8Ç¯¤Ö¤êJ1¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È
¨§º£ÅÙ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼ÃÆ! ¥¹¥¥Ã¥Ù¿À¸Í¤ÇÀ¨¤ßÁý¤¹DF¼ò°æ¹âÆÁ¡Öº£µ¨¤Ï¤è¤êÁ°¤Ë¡×·ë¼Â¤µ¤»¤¿2ÀïÏ¢È¯&¥¢¥·¥¹¥È
¨§ÉÔ¶ø¤ÎÈ½Äê¤âÂÔË¾½é¥´¡¼¥ë¤Î¿À¸ÍMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡¢°ÛÎã¤Î¡È3Àï3Ìò¡É¤ÇÏ¢Àï270Ê¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡×
¨¦¿·À¸¿À¸Í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÄÏ¤à18ºÐMFßÀºê·òÅÍ¡¢´üÂÔ¤ÎÏ¢Àïµ¯ÍÑ¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¿À¸Í 2-0(Á°È¾2-0)Ä¹ºê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¿À]¼ò°æ¹âÆÁ(25Ê¬)¡¢º´¡¹ÌÚÂç¼ù(42Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¿À]°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(53Ê¬)
[Ä¹]»³¸ý·Ö(13Ê¬)¡¢¿ÊÆ£Î¼Í¤(51Ê¬)¡¢¹¾ÀîÍ¯À¶(55Ê¬)
¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·
¨§¼ò°æ¹âÆÁ¤¬¡ÉÏ¢È¯¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼ÃÆ!¿À¸Í¤¬º£µ¨½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¡¢Ä¹ºê¤Ï8Ç¯¤Ö¤êJ1¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È
¨§º£ÅÙ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼ÃÆ! ¥¹¥¥Ã¥Ù¿À¸Í¤ÇÀ¨¤ßÁý¤¹DF¼ò°æ¹âÆÁ¡Öº£µ¨¤Ï¤è¤êÁ°¤Ë¡×·ë¼Â¤µ¤»¤¿2ÀïÏ¢È¯&¥¢¥·¥¹¥È
¨§ÉÔ¶ø¤ÎÈ½Äê¤âÂÔË¾½é¥´¡¼¥ë¤Î¿À¸ÍMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡¢°ÛÎã¤Î¡È3Àï3Ìò¡É¤ÇÏ¢Àï270Ê¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡×
¨¦¿·À¸¿À¸Í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹ÄÏ¤à18ºÐMFßÀºê·òÅÍ¡¢´üÂÔ¤ÎÏ¢Àïµ¯ÍÑ¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×