SAKIKA（Vo, G）とMIREI（Rap, Dr）によるポップロックデュオ・COX2（読み：ココ）が、2月20日に新曲「調子に乗っちゃって」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、様々なアーティストの楽曲を手がけるESMI MORIがサウンドプロデュースを担当。聴く人を肯定して自信を持たせてくれる歌詞と、「調子に乗っちゃって」というキャッチーなフレーズ、そして煌びやかで時に激しいポップ＆ロックなサウンドが特徴的な1曲に仕上がっ