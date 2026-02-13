SAKIKA（Vo, G）とMIREI（Rap, Dr）によるポップロックデュオ・COX2（読み：ココ）が、2月20日に新曲「調子に乗っちゃって」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、様々なアーティストの楽曲を手がけるESMI MORIがサウンドプロデュースを担当。聴く人を肯定して自信を持たせてくれる歌詞と、「調子に乗っちゃって」というキャッチーなフレーズ、そして煌びやかで時に激しいポップ＆ロックなサウンドが特徴的な1曲に仕上がっているという。

◆ ◆ ◆

◾️SAKIKA コメント

努力をひけらかさない謙虚な日本人の方々に、そんな姿も素敵だけど、たまにはうぬぼれてもいいんじゃない？というメッセージを込めてつくりました！ 成果が報われない時もあるけれど、自分で自分を認めてあげられた時が、何より糧になると思います。帰りにスーパーで高いお肉買うなり、おしゃれしてモデル気分で街を歩いてみるなり、晩酌しながら自分のがんばりを讃えるなり、たまにはぜひ「調子に乗っちゃって」みてください★

◆ ◆ ◆