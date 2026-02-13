Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 デジタル周辺機器でおなじみのアンカーは、急速充電対応の充電プラグ「Anker Prime Wall Charger（67W 3 ports GaN）」を、29％オフの5,990円（税込）で販売しています。 Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, G