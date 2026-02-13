自賠責保険では足りないリスクをカバーする任意保険ですが、みなさんは加入していますか。セレクトラ・ジャパン株式会社（東京都渋谷区）が実施した「自動車の任意保険加入」に関する意識調査によると、月に1回以上運転しているドライバーのうち、約4％が任意保険に「未加入」であることがわかりました。本記事では、無保険事故の現実的なリスクについて、弁護士の藤垣圭介氏による解説もあわせて紹介します。【調査結果を見る】任