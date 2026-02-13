ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝が１２日（日本時間１３日）に行われ、１７歳のチェ・ガオン（韓国）が同国雪上競技史上初となる金メダルの快挙を果たした。チェは１回目の試技で大きくバランスを崩し、空中から真っ逆さまに落ちて、頭や背中、ひざなどを強く打ちつけ、転倒したままその場で動けなくなった。救急隊が出動して担架も運び込まれたが、その場でしばらく処置が行われた後、自力