ドイツの音楽グループ「ジンギスカン」でリードボーカルを務めた、ヴォルフガング・ハイヒェルさんが亡くなりました。75歳でした。現地メディアなどによりますと、ハイヒェルさんは1月20日、自宅で亡くなったということです。ハイヒェルさんは1979年、ヨーロッパ最大級の音楽祭「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」にドイツ代表として出場し、4位に入りました。日本でもいまだに運動会やテレビなどで使われ、サビの部分が印象的