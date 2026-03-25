【ダンバートン（英国）２４日＝金川誉）】日本代表は２４日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、トレーニングを開始した。今回が初招集となったＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）は、独特の言い回しの中に、世界を見据えた強い野心をのぞかせた。練習初日を終えた塩貝の第一声は「今日は疲れたので、しっかり休んで明日頑張ります」と、飾らない本音だった。「緊張はしていない」とは話したも