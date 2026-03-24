イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧（２７）が、ドイツの３クラブから関心を集めていると、英メディア「チームトーク」が報じた。同メディアによると、チーム内の序列低下などから、リーズは２０２８年夏まで契約を残す田中の売却を検討しているという。そんな状況に目をつけているのが、今季はドイツ２部を戦い、来季の昇格があり得るシャルケとハノーバーだ。さらに、ドイツ１部ウニオン・ベ