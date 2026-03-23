【ベルリン共同】ドイツ西部ラインラント・プファルツ州議会選が22日実施された。公共放送ARDの得票率予測では、反移民の右派政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が前回から2倍超の20.0％に躍進の勢い。旧東ドイツ地域が地盤だが、8日のバーデン・ビュルテンベルク州議会選でも得票率をほぼ倍増させており、西側での勢力拡大が顕著となった。メルツ首相の保守、キリスト教民主同盟（CDU）が30.5％で首位に立ち、中道左派の社