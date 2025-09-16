アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の追加キャストが発表され、甘井凛役を斉藤壮馬、麗美役を小澤亜李が担当した。甘井、麗美のキャラクター画像も公開となり、あわせて「4分でわかる！「死滅回游」攻略動画のその三」も解禁された。【動画】分かりやすい解説！公開された「死滅回游」攻略映像「死滅回游」の泳者(プレイヤー)として新たに覚醒した現代の術師として登場した虎杖と同郷であり、一方的な顔見知りである、