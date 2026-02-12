遠藤航はサンダーランド戦の後半に負傷交代イングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航は、2月11日に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今シーズン初の先発出場を果たした。試合には1-0で勝利したが、遠藤はこの試合で左足首を負傷し、長期離脱になるのではないかと危惧されている。負傷者が続出しているなか、遠藤は右サイドバックとして先発出場する。オランダ代表DFヴィルジル・ファン・ダイクがCKからヘデ