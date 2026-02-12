クボタが後場に一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の３２４２円に買われ、上場来高値を連日で更新した。同社は１２日午後２時、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ２６年１２月期の業績予想を開示。今期の最終利益予想は前期比１２．５％増の２１００億円とした。２ケタ増益で増配予想も示し、更に前期の業績は会社計画を上回って着地したとあって、好感された。 今期の売上高予想は同４．３％増の３兆１５