クボタが一時Ｓ高で連日の高値更新、２６年１２月期の最終益は１３％増を計画

クボタ<6326.T>が後場に一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の３２４２円に買われ、上場来高値を連日で更新した。同社は１２日午後２時、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ２６年１２月期の業績予想を開示。今期の最終利益予想は前期比１２．５％増の２１００億円とした。２ケタ増益で増配予想も示し、更に前期の業績は会社計画を上回って着地したとあって、好感された。



今期の売上高予想は同４．３％増の３兆１５００億円、年間配当予想は中間・期末各２６円の５２円（前期比２円増配）とした。北米市場でトラクターは前期並みの販売を確保する見通し。建設機械は新機種効果で更なる成長を見込む。欧州では中型トラクターの拡販や建機のＯＥＭ供給などラインアップの拡充が寄与。タイでは新機種の浸透による販売拡大を見込む。想定為替レートは１ドル＝１４５円（前期１５０円）、１ユーロ＝１６５円（同１６９円）とした。



２５年１２月期の売上高は３兆１８８億９１００万円（前の期比０．１％増）、最終利益が１８６６億８７００万円（同１９．０％減）だった。関税の影響が収益を圧迫したものの、固定費の圧縮や円安による効果が出たほか、北米や日本国内での販売増もあって、想定を上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS