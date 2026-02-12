ヴォルフスブルクFW塩貝健人がテストマッチでゴールドイツ1部ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人は現地時間2月12日、4部のSVメッペンとの練習試合に先発出場し、移籍後初となるゴールを記録した。チームも2-0で勝利を収めている。現地メディア「Voetbal International」は「塩貝健人がヴォルフスブルクのシャツを着て、非公式ながら最初の得点を手にした」と、新天地で一歩を踏み出した20歳のアタッカーを称えた。試合は開