東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機搭乗時の様子を報告した。一方で投稿内容が論議となり、ユーザーが背景情報を補足する「コミュニティノート」が付くなど、反響が大きくなっている。神谷は「ガンダしてファイナルコールで乗れました」と、出発直前の搭乗締め切りの案内で飛行機に乗り込んだ様子を報告。「いつも迷惑かけてごめんなさい」と機内でほほ笑む