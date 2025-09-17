ミス東大2020グランプリでYouTuberとしても活動する神谷明采さんが2025年9月15日、Xに「お酒の弱さ」に関する投稿を行い、注目を集めている。「お酒弱すぎ問題ビール一杯、5分ごとの経過がこれ」神谷さんは20年度のミス東大で、現在は東京大学の公共政策大学院2年生だ。YouTubeチャンネル「神谷明采の『あさちゃんねる』」では、受験情報の発信のほか、トーク動画やグラビア撮影の様子なども公開している。ネットの注目を集めた