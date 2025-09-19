歴史ある町工場を見ると感じる懐かしさ――忙しかった頃の日本をどんなふうに通り過ぎたんだろう。町工場を見学してお茶でも飲みながら、一番盛り上がっていた時代の話を聞きたい。今回は昭和世代の心を震わせた「キン消し（キン肉マン消しゴム）」を製造していた町工場を取材した。（前編）（フリーライター大北栄人）昼夜問わず「キン消し」を作っていた機械の今東京都の東の方、江戸川区小松川には町工場の長屋と呼ばれるよ