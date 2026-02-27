航空機の運航において「定刻」という言葉が持つ重みは、一般の利用者が想像する以上に大きい。先日、ミス東大の神谷明采さんが、出発直前の「ファイナルコール」で搭乗した様子をSNSに投稿し、賛否を呼んだ。規則上は問題がない行動であるにもかかわらず、なぜこれほどの反発が生まれたのか。それは単なるマナー論や感情論ではない。航空業界が定時性に強くこだわるのには、極めて現実的で、構造的な理由がある。◆わずか数分の遅