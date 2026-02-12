■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子ハーフパイプ予選（日本時間12日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は、2022年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）、3大会連続五輪出場の戸塚優斗（24、ヨネックス）、2大会連続出場の平野流佳（23、INPEX）、初