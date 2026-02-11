「恋愛リアリティショー（以下：恋リア）は今、動画配信サービスのキラーコンテンツになりつつあります」（放送関係者）【写真】あなたはもう見た？ 沼ってしまう大人気“恋リア”一覧視聴者のテレビ離れが進む中、恋リアコンテンツは安定して人気を誇っている。Netflixで昨年12月に配信されたヤンキーたちの恋模様を描いた『ラヴ上等』はすでにシーズン2の配信が決定。ゲイの男性たちの共同生活を追った『ボーイフレンド2』は、