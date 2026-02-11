LANAが、2026年一発目となる新曲「KATTARINA」を本日リリースした。今作は、LANA自身が感じるヘイターや面倒ごとへのネガティブ、そして多くの若者が日常で感じるだるさを一言に込めた「かったりいな」というパンチラインが印象的な一曲だという。「ツイートせずにラップしろ」「まじかったりいな」「酒の場で説教しないでください」といった強烈な歌詞に、サックスとアコーディオンがメロディを奏で、ラテン風味のビートがアッパ