LANAが、2026年一発目となる新曲「KATTARINA」を本日リリースした。

今作は、LANA自身が感じるヘイターや面倒ごとへのネガティブ、そして多くの若者が日常で感じるだるさを一言に込めた「かったりいな」というパンチラインが印象的な一曲だという。「ツイートせずにラップしろ」「まじかったりいな」「酒の場で説教しないでください」といった強烈な歌詞に、サックスとアコーディオンがメロディを奏で、ラテン風味のビートがアッパーなグルーヴを作り出すダンスチューンに仕上がっているとのこと。

また、変顔だらけのリリックビデオも公開された。ジャケット写真も含め、「かったりい」毎日を全力で遊び倒すLANAが随所に感じられるビジュアルになっている。

https://youtu.be/4rKNzykPEFM

ジャケット写真

さらに、LANAは2026年に＜LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞を実施予定。4月末から始まる同ツアーは、東京（Zepp DiverCity）を皮切りに、全国6カ所のZepp及びZepp級キャパシティの会場で全公演2日間ずつ開催され、ファイナル公演は東京・国立代々木競技場 第一体育館で、他会場と同じく2デイズで実施される。なお、東京・Zepp DiverCityでの初回公演はファンクラブ会員限定のスペシャルライブとなることも発表されている。

当ツアーのチケットは国立代々木競技場 第一体育館公演を除き先着先行受付中だ。

◾️＜LANA LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞

詳細：https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026 ◆“LANA’s PARTY”（FAN CLUB会員限定）

【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)

4月30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00

5月1日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 【宮城】SENDAI GIGS

5月8日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月9日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【北海道】Zepp Sapporo

5月22日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月23日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【大阪】Zepp Osaka Bayside

5月29日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【福岡】Zepp Fukuoka

6月5日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

6月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【愛知】Zepp Nagoya

6月12日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

6月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 先着先行受付中

※先着順のため、予定枚数に達し次第受付終了