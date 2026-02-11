ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝が行われ、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。この結果に韓国チームのコーチが審判のもとへ向かい抗議したが、手に紙幣を持っていた点に海外ファンも注目。「本当に異常だよ」などの声が上がっている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走が3番手につけていたが、