食楽web フライパンで調理し、そのまま食卓へ出せる。そんな発想のアイテムはこれまでもありましたが、どうしても道具感が強く、器としては少し浮いてしまうというのが悩みでした。そんな中で出会ったのが、『和平フレイズ株式会社』が展開する「Hetta！ IH対応セラミックお皿パン」です。 18cm3,300円 第一印象、その名の通り本当にお皿のように見えるのです。縁の立ち上がりや全体のフォルム、そして落ち着いたアー