フライパンで調理し、そのまま食卓へ出せる。そんな発想のアイテムはこれまでもありましたが、どうしても道具感が強く、器としては少し浮いてしまうというのが悩みでした。そんな中で出会ったのが、『和平フレイズ株式会社』が展開する「Hetta！ IH対応セラミックお皿パン」です。

18cm 3,300円

第一印象、その名の通り本当にお皿のように見えるのです。縁の立ち上がりや全体のフォルム、そして落ち着いたアースカラーが、食卓にすっとなじみます。

専用の「お皿つかみ」1,980円も販売中

調理器具でありながら、器として成立するたたずまいに、瞬時に心奪われました。

そしてお気に入りポイントの一つが、IH対応であること。直火専用のお皿型アイテムは見かけることもありますが、IHクッキングヒーターに対応していて、なおかつデザイン性も妥協していないものはかなり貴重な存在です。

柔らかい色味が特徴

もちろんガスもOKですし、オーブンまで対応していますので、幅広い調理環境で活躍してくれる一品です。

まず試したのは18cmサイズ。目玉焼き2個に、野菜のソテー、ソーセージを数本。朝食のおかずなら1人分はもちろん、軽めなら2人分まで対応できます。しかも調理したらそのまま食卓へ出せるため洗い物も増えません。

特にありがたく感じたのは「温かさ」も保てる点。朝は家族それぞれの支度でバタバタしがちで食べるタイミングもまちまちになりがちです。フライパンのままなら、お皿に盛り替えるよりも余熱が残り、温かさをキープしやすいのもメリットです。これは、忙しい朝にはかなり実用的なポイントだと感じています。

次は、22cmサイズを試してみました。小ぶりの鯛を丸ごと1尾、ヤリイカ3杯、あさり、トマト缶を1缶。材料を並べてオリーブオイルと白ワインを回しかけ、アルミホイルをふんわりかぶせて火にかけグツグツと煮ました。

アクアパッツァ完成！

ほどよい深さがあるので、ワンパン調理でも窮屈さを感じませんでした。なぜ今回アクアパッツァにしたかと言うと、いつもフライパンからお皿に移し替えるときに、身が崩れてしまって、盛り付けに失敗するから。これなら盛り付け直しがいらないですし、料理がしっかりと映えるのも嬉しいところです。

［食楽web］

内面には「セラノヴァコート」と呼ばれる特殊セラミック加工を採用しているため、食材がくっつきにくく、油汚れも落としやすいのも魅力です。18cmで約380g、22cmでも約520gと、陶器のお皿に比べても扱いやすかったです。

重ねて収納できる！

「Hetta！ IH対応セラミックお皿パン」は、忙しい日常の中にも、食卓の景色はきちんと整えてくれる、ちょうどよいお道具です。調理から食卓、片付けまでの流れをなめらかにつないでくれるでしょう。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

和平フレイズ株式会社「Hetta！ IH対応セラミックお皿パン」

材質 本体：アルミニウム合金、底面：ステンレス鋼

内面：セラミック塗膜加工、外面：焼付け塗装

対応熱源： ガスコンロ、IHクッキングヒーター、オーブン

原産国： 韓国

https://shop.daywear.jp/view/item/000000001297