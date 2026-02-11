自然薯専門店がこだわった「とろりんプリン」 ●湯の山温泉の散策の途中、自然薯料理専門店『茶々』で自然薯プリン「とろりんプリン」に出会いました。やさしい甘さとしなやかな余韻。偶然の寄り道が小さなご褒美になりました。 近鉄名古屋から特急で四日市へ約1時間10分、大阪・難波からは約2時間30分。湯の山温泉のひとつ手前、大羽根園駅で降りると、徒歩1分で『茶々』の大きな看板と、落ち着いた和の佇まいが迎えてくれます