俳優の熊谷真実（65）が、10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に出演。実家にあった「カリンの座卓」をお宝として持ち込んだ。【写真】処分寸前の座卓に驚きの値段！笑顔を見せる熊谷真実29年ぶりに番組に出演した熊谷。今回は「気が付いたらあった」という座卓を寄せた。「父が亡くなって25年ぶりにこの間、久しぶりに遺品整理をした時に、（スタッフから）何かお宝がございませんか」と聞