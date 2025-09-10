9日放送のテレビ東京開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に、太平洋戦争による戦災で消失したとされていた幻の隕石・小城隕石（おぎいんせき）が登場。超絶鑑定額にスタジオがどよめいた。【番組カット】「普通の石には見えない」…戦後80年に奇跡の発見「幻の隕石」依頼人は兵庫県芦屋市に住む男性。渋谷区松濤に暮らしていた陶磁器コレクターだった祖父が残した数多くの陶磁器の中から今回の“お宝”が発見された