7日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、番組おなじみの鑑定士・古美術鑑定家の中島誠之助氏（88）が休演。娘の陶磁研究家の森由美氏が理由を伝えた【Xより】奇跡の壺を鑑定…鑑定席に座る中島誠之助氏の娘・森由美氏（左から2番目）番組の冒頭、MCの今田耕司が「今日は中島先生はね」と切り出し、引き継いだ福澤朗が「お休みなんですよね」と報告した。番組に出演していた森氏が「2日前に誕生