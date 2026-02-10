2月10日、東京競馬場で行われた第2Rでジーティーブラック（横山武史騎手）が1着となり、菊沢隆徳調教師（美浦）はJRA通算300勝を達成した。「感謝が尽きない」菊沢調教師は「感謝が尽きないですね。馬主様はじめ牧場関係者、スタッフ、ジョッキーには感謝が尽きないです。節目の300勝を迎えることによって、最近ではひとつひとつ勝つことの重みをすごく感じておりますので、またこの先も次の一勝を目指して、馬に向き合って、