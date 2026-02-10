ロサンゼルス・レイカーズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年2月10日（火）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 119 オクラホマシティ・サンダー NBAのロサンゼルス・レイカーズ対オクラホマシティ・サンダーがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターは