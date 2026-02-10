昨年10月に阪神から戦力外通告を受けた森木大智投手（22）が、パドレスとマイナー契約を結び傘下ルーキーリーグ、ACLパドレスに配置された。9日（日本時間10日）までに公式サイトで公示された。森木は高知中3年時に軟球で中学史上最速となる150キロをマーク。「スーパー中学生」として脚光を浴び、高知（高知）から21年のドラフト1位で阪神に入団した。1年目の22年に2試合に先発登板するなど、将来が期待されたが、23年以降