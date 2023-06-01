Bジェイズ戦の第1打席、四球で出塁したドジャース・大谷翔平【写真：黒澤崇】フルカウント

大谷翔平がブルージェイズ戦に「1番・投手」で先発出場 連続出塁記録に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間8日、ブルージェイズ戦に「1番・投手」で先発出場した大谷翔平
  • 初回の第1打席で四球を選び、連続出塁記録を43試合とした
  • 2009年のイチロー氏が樹立した日本選手記録に並んだ
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