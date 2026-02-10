Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。シール帳を公開し、「クセが強い」と話題を集めている。 【写真】坊主頭の浜田雅功のシールが貼られた玉森裕太のシール帳（7枚目）【動画】玉森がシール帳デビューした時の様子 ■玉森裕太、横尾渉からもらったダウンタウン浜田のシールを公開「シール集め順調に進んでいます」 先日自身のInstagramにて、“シール帳デビュ